Egitto: scoperti i piu’ grandi laboratori di imbalsamazione a Saqqara

I due piu’ grandi e completi laboratori di imbalsamazione egizi mai rinvenuti finora, uno per esseri umani e l’altro per animali, sono stati scoperti nella necropoli di Saqqara, situata 30 chilometri a sud del Cairo, in Egitto. Lo ha dichiarato il ministero delle Antichita’ dell’Egitto in un comunicato, annunciando anche la scoperta di due tombe e di una collezione di manufatti compiuta da una missione archeologica egiziana.

I due laboratori risalgono al periodo tolemaico, cioe’ tra i 2.400 e i 2.000 anni fa e quello dedicato all’imbalsamazione umana e’ “diviso in piu’ stanze dotate di strati di pietra ricoperti di intonaco su cui venivano posizionati i corpi”, ha spiegato il ministero, secondo il quale sono stati rinvenuti strumenti utilizzati per il procedimento, vasi di terracotta e oggetti rituali. Il dicastero ha spiegato che le due tombe, risalenti a 4.400 e 3.400 anni fa, contengono la rappresentazione di scene di vita quotidiana e iscrizioni in geroglifici. Saqqara ospita il piu’ antico edificio di pietra della storia, la Piramide a gradoni di Djoser, ed e’ una delle piu’ grandi necropoli d’Egitto.