Lancio spettacolare per Electron di Rocket Lab: in orbita i CubeSat TROPICS per lo studio degli uragani | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Rocket Lab ha lanciato con successo il razzo Electron nell’ambito di una missione dedicata alla creazione di una costellazione di satelliti di monitoraggio delle tempeste per la NASA. Questa missione, chiamata “Coming To A Storm Near You“, è stata lanciata oggi, alle 05:36 ora italiana, e rappresenta il 2° lancio di CubeSat TROPICS per la NASA, dopo il 1° avvenuto l’8 maggio. Come avvenuto in precedenza, Coming To A Storm Near You ha inviato un paio di satelliti delle dimensioni di una scatola da scarpe nell’orbita terrestre bassa per raccogliere dati sulle tempeste tropicali più frequentemente rispetto ad altri satelliti meteorologici.

La costellazione TROPICS (Time-Resolved Observations of Precipitation structure and storm Intensity with a Constellation of Smallsats) migliorerà la comprensione delle tempeste e le previsioni relative ai cicloni tropicali. I TROPICS CubeSat richiedono il lancio su un’orbita specifica a un’altitudine di 550 km e un’inclinazione di circa 30 gradi e tutti e 4 i satelliti devono essere dispiegati nella loro orbita operativa entro un periodo di 60 giorni, in tempo per la stagione delle tempeste nordamericane, che inizia a giugno.

“Coming To A Storm Near You” è la 5ª missione di Electron di Rocket Lab nel 2023 e il 37° lancio complessivo della società dal primo liftoff di Electron nel 2017. I lanci TROPICS fanno seguito alle precedenti missioni Electron di successo per la NASA, inclusa la missione ELaNa-19 e la missione CAPSTONE diretta verso la Luna.

I CubeSat TROPICS vanno in orbita, il momento del liftoff