Elon Musk: la messaggistica di Twitter fa un salto di qualità e gareggia con WhatsApp

MeteoWeb

Su Twitter arrivano chiamate audio e video. Questa novità è stata annunciata a poche ore dalla notizia della disattivazione gli account inattivi, e l’annuncio è arrivato dallo stesso Elon Musk. “Presto arriveranno le chat vocali e video dal tuo account a chiunque su questa piattaforma“, ha detto il numero uno del social in un post. “Così – ha aggiunto – potrete parlare con persone in qualsiasi parte del mondo senza dare loro il vostro numero di telefono“.

Inoltre, la messaggistica interna di Twitter fa un salto di qualità con i messaggi privati crittografati e sembra che il tutto si realizzerà proprio oggi. “La prova del fuoco è che non potrei vedere i tuoi DM anche se avessi una pistola puntata alla testa”, ha dichiarato Musk per dimostrare l’efficacia della crittografia che è presente anche su altre app.

Grazie all’ultima versione dell’app, sarà possibile rispondere ad un tweet con un emoji o con un messaggio diretto. Questo dovrà generare una migliore possibilità di condivisione, e gli utenti potranno passare dal feed pubblico alla conversazione privata in chat. E’ chiaro che così Twitter entra in diretta concorrenza con altre famose applicazioni di messaggistica gratuita. In particolare Musk sta gareggiando con la messaggistica di WhatsApp, definito “non affidabile” in un altro post.