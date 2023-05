Emergenza in Emilia Romagna, Gene Gnocchi: “Faenza è disastrata, date una mano”

MeteoWeb

In un video il comico e personaggio tv Gene Gnocchi che da anni vive in Romagna e ha subito in prima persona le conseguenze dell’alluvione. “Da 11 anni io sto a Faenza: in questo momento la città è disastrata e fa fatica a risollevarsi. Io dico solo una cosa: diamoci una mano, date una mano, facciamo di tutto perché c’è proprio bisogno dell’aiuto di tutti. Mi raccomando“.