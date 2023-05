Consiglio dei Ministri nomina Nicola Dell’Acqua commissario per l’emergenza siccità

MeteoWeb

Sarà Nicola Dell’Acqua a guidare la cabina di regia sull’emergenza idrica voluta dal governo Meloni. La premier ha firmato il Dpcm per la nomina nel Consiglio dei ministri di oggi 4 maggio, con la nomina del dirigente che finora era a capo di Veneto Agricoltura, dopo essere stato direttore dell’Arpav. Dell’Acqua, 58 anni, da poco guidava anche l’associazione nazionale delle Agenzie regionali per lo sviluppo e l’innovazione agronomiche forestali.

Uomo di fiducia di Luca Zaia, Dell’Acqua era per il governatore veneto commissario per l’emergenza siccità. L’incarico di Dell’Acqua è fissato fino a dicembre, con la possibilità di rinnovo per un altro anno. A lui il compito di coordinare e accelerare i progetti più urgenti indicati dalla cabina di regia contro l’emergenza siccità.