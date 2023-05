Emicrania, uno spray nasale dà sollievo ai pazienti difficili

MeteoWeb

Uno spray nasale alla ketamina potrebbe divenire un trattamento sicuro ed efficace per l’emicrania cronica refrattaria alle altre cure: è molto efficace per quasi metà dei pazienti e migliora la qualità di vita di oltre un paziente su tre. Lo rivela uno studio diretto da Michael Marmura della Thomas Jefferson University a Philadelphia e pubblicato sulla rivista Regional Anesthesia & Pain Medicine.

Si tratta di un’alternativa più comoda all’infusione endovenosa, il metodo di somministrazione abituale per questi pazienti, ma l’uso dello spray dovrebbe essere riservato a coloro in cui altri approcci terapeutici hanno fallito, avvertono i ricercatori. Diversi studi clinici hanno dimostrato che la ketamina per via endovenosa è efficace per la cefalea cronica. Ma in genere richiede l’intervento di uno specialista del dolore per regolare la dose e monitorare gli effetti collaterali, limitando così il suo uso negli ambulatori, spiegano i ricercatori.

Per verificare la formulazione spray nasale come alternativa i ricercatori hanno esaminato gli esiti e le esperienze delle persone a cui è stato somministrato lo spray nasale di ketamina per l’emicrania cronica refrattaria presso un centro specializzato in cefalee. Durante questo periodo, a 242 persone è stato prescritto uno spray nasale di ketamina, 169 delle quali (80% donne; età media 44 anni) hanno accettato di essere intervistate. La maggior parte ha riferito di soffrire di cefalea quotidiana (67,5%) e quasi l’85% ha provato più di 3 tipi di farmaci preventivi.

Tutti i pazienti riferivano risposte solo parziali agli antidolorifici e ai farmaci preventivi. Nei test complessivamente i pazienti hanno dichiarato di aver usato lo spray nasale 6 volte, per una media di 10 giorni al mese. Quasi la metà (49%) ha dichiarato che lo spray era “molto efficace”, mentre il 39,5% lo ha trovato “un po’ efficace”. Più di un terzo (35,5%) ha dichiarato che la qualità della vita è “molto migliorata”. Quasi i tre quarti del campione hanno dichiarato di aver usato meno antidolorifici nel periodo di uso dello spray nasale di ketamina. Quasi 3 su 4 (74%) hanno riferito almeno un effetto collaterale, tra cui la stanchezza e la visione doppia/offuscata sono stati i più comuni. Ma si trattava per lo più di effetti temporanei.

Lo studio, concludono i ricercatori, rimostra che uno spray nasale alla ketamina offre effetti analgesici sostanziali ai pazienti con emicrania cronica che non rispondono ad altre cure, con limitati effetti collaterali, con il beneficio ulteriore che questo tipo di somministrazione spray può avvenire ambulatorialmente.