Emilia-Romagna, a Bagnacavallo riunione con le aziende colpite dall’alluvione

Incontro operativo con le imprese colpite dall’alluvione questo pomeriggio a Bagnacavallo, presso la coperativa Terremerse nel Ravennate, presente il presidente della Provincia Michele de Pascale, insieme al presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, al prefetto Castrese De Rosa e alla sindaca di Bagnacavallo Eleonora Proni. Presenti anche i sindacati e le associazioni economiche. “L’intera comunita’ provinciale e’ al fianco dei comuni colpiti – ha dichiarato il presidente de Pascale nel corso del suo intervento – siamo vicini a Bagnacavallo per recuperare gli enormi danni subiti, che ora devono essere quantificati per presentare al Governo la richiesta di rimborso, e abbiamo mobilitato tutte le autobotti reperibili dal gruppo Hera per il blocco dell’acquedotto di Conselice, su cui ora stiamo concentrando tutte le pompe reperibili. Non vogliamo semplicemente ricostruire cio’ che e’ andato distrutto – ha concluso il sindaco – ma vogliamo ricostruire meglio di cio’ che e’ andato distrutto. Questo evento ci dimostra che sono in atto degli stravolgimenti che impongono un nuovo paradigma e nuova stagione di investimenti importanti che mettano al centro la sicurezza delle persone”.