Emilia-Romagna, Bonaccini: “Grazie al Governo per la rapidità dei fondi”

“Voglio ringraziare la presidente Meloni e il ministro Musumeci per la decisione del Consiglio dei ministri di accogliere in tempi rapidissimi la richiesta di stato d’emergenza che avevamo avanzato come Regione gia’ questa mattina. Insieme allo stanziamento di 10 milioni di euro per i primi interventi urgenti”. Lo ha detto il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini in seguito all’alluvione nel Ravennate e nel Bolognese.

“Mentre – ha aggiunto – Protezione Civile, sindaci e amministrazioni locali, volontari e forze dell’ordine sono ancora e incessantemente al lavoro per fronteggiare l’emergenza di questi giorni, questo ci permette da subito di affrontare la messa in sicurezza delle aree piu’ a rischio, le opere di ripristino per il ritorno alla normalita’. Un lavoro di squadra e una collaborazione – ha concluso Bonaccini – che sono certo proseguira’ per ripartire, garantendo in maniera efficace i risarcimenti per i danni subiti da cittadini e comunita’ locali”.