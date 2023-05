L’Emilia Romagna avvia una raccolta fondi per l’emergenza alluvione

MeteoWeb

Piegata dalla seconda alluvione in due settimane, che ha provocato vittime, dispersi, esondazioni e frane, l’Emilia Romagna ha deciso di avviare una raccolta fondi per sostenere le persone e le comunità colpite. Sono tantissime le persone che hanno chiesto di poter dare una mano, anche versando un contributo e così la Giunta regionale ha avviato la raccolta “grazie alla generosità di chi vorrà partecipare a questa iniziativa”.

Chiunque potrà versare un contributo utilizzando queste coordinate bancarie: Iban: IT69G0200802435000104428964 Causale: ‘Alluvione Emilia-Romagna’. Per donare dall’estero, codice Bic Swift: UNCRITM1OM0. Il conto corrente è intestato all’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile dell’Emilia-Romagna. Ogni euro raccolto – assicura la Regione – e l’utilizzo che ne verrà fatto, verranno resocontati pubblicamente, così come è stato fatto per precedenti raccolte fondi (ricostruzione post sisma, emergenza Covid, emergenza Ucraina).