Energia: a ENEA la presidenza della principale conferenza mondiale sulle biomasse

ENEA presiederà EUBCE 2023, la più importante conferenza internazionale sulle biomasse, che quest’anno si terrà in Italia (Bologna, 5 – 8 giugno), riunendo oltre 1500 delegati e visitatori provenienti da più di 70 paesi. Il Comitato Scientifico della 31a edizione della Conferenza ed Esposizione Europea sulla Biomassa ha infatti nominato General Chair Isabella De Bari, responsabile del Laboratorio ENEA di Tecnologie e processi per le bioraffinerie e la chimica verde del Centro Ricerche Trisaia, la prima donna italiana a ricoprire questo incarico.

Isabella De Bari, classe ’72, laurea in Chimica all’Università di Bari, è entrata nel 1998 in ENEA dove gestisce progetti su biocarburanti avanzati e chimica verde in collaborazione con istituti di ricerca e stakeholder industriali a livello nazionale e internazionale. Da oltre 10 anni è la delegata per l’Italia nella IEA Bioenergy Task 42 sulle bioraffinerie nella bioeconomia circolare, è referente ENEA nel consorzio europeo BIC (Bio-based Industry Consortium) e fa parte del Cluster Tecnologico Nazionale della Chimica Verde.

“Questa conferenza rappresenta l’ambiente perfetto per un confronto sugli aspetti scientifici ma anche di policy e di mercato. Condividere conoscenze e visioni in questo contesto multidisciplinare che raccoglie partecipanti autorevoli da tutto il mondo è un’occasione unica per definire quale ruolo avranno le biomasse come parte di una transizione energetica ed ecologica efficace e di successo, in cui le parole chiave del cambiamento saranno: decarbonizzazione, sostenibilità e circolarità delle risorse”, spiega De Bari.

Organizzata da ETA-Florence Renewable Energies, in collaborazione con ENEA e con il supporto di Regione Emilia-Romagna, Joint Research Center della Commissione Europea e Circular Bio-Based Europe, EUBCE 2023 ritorna ad aprire i battenti alla presenza fisica di visitatori ed espositori dopo 3 anni di edizioni virtuali, con oltre 650 tra eventi dedicati alle industrie, incontri ed esposizioni di poster scientifici.

Le sessioni destinate al settore produttivo e imprenditoriale saranno focalizzate: sugli sviluppi principali nelle catene integrate dei processi industriali, le strategie e le politiche prescelte per l’industrializzazione della produzione di energia rinnovabile, le filiere da biomassa terrestre e acquatica per industrie bio-based destinate alla produzione di bioenergie e biocarburanti e bioraffinerie multiprodotto.

Parallelamente alla conferenza, verrà organizzato uno spazio espositivo dove ENEA presenterà le proprie attività nel settore per favorire contatti e incontri con aziende, associazioni e operatori nazionali e internazionali