Germania, pronto il progetto per un parco eolico da 35 turbine

MeteoWeb

Un parco eolico con 35 turbine verra’ realizzato entro il 2038 in Nordreno-Vestfalia, nella foresta di Herdring tra Moehnsee e Arnsberg. E’ quanto concordato dalla Fondazione Castello di Herdring, proprietaria dei terreni su cui sorgera’ l’impianto, e la societa’ Juwi, controllata di Mvv, azienda municipale di Mannheim per la fornitura di energia. Come riferisce il settimanale “Die Zeit”, si tratta di uno dei piu’ grandi parchi eolici del Land. Su una superficie di circa circa 1.500 ettari, verranno erette turbine da 7,5 megawatt, alte fino a 270 metri.

Il sito dovrebbe avrebbe una capacita’ di oltre 260 megawatt. Secondo Juwi, l’impianto potrebbe rifornire di elettricita’ oltre 150 mila abitazioni. Per fare un confronto, i dati dall’Associazione statale per le energie rinnovabili del Nordreno-Vestfalia (Lee) mostrano che i parchi eolici a oggi esistenti nel Land hanno una capacita’ installata fino a 160 megawatt. L’impianto sorgera’ “principalmente” in aree della foresta di Herdring distrutte da calamita’ naturali, come la siccita’ o i parassiti degli alberi.

Secondo Jewi, “se tutto va secondo i piani”, i lavori di costruzione potrebbero iniziare “a meta’ del 2027”. Per la Fondazione Castello di Herdring, i proventi dell’energia eolica generata dalla nuova infrastruttura verranno utilizzati ai fini del rimboschimento delle aree della foresta. In base ai calcoli di Juwi, il comune di Arnsberg otterrebbe oltre 350 mila euro all’anno. Inoltre, parte dei proventi verranno distribuiti alla cittadinanza, che potrebbe contare anche su una tariffa dell’elettricita’ locale.