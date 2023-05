Energia, Urso: ” No dipendenza dalla Cina, bisogna riaprire le miniere in Italia”

MeteoWeb

“Lo spiego a chi imbratta i monumenti italiani. Se non vogliamo consegnare la nostra indipendenza nelle mani di Pechino, che ha il monopolio delle terre rare, dobbiamo riaprire le miniere in Italia: abbiamo 15 di quelle 34 materie indispensabili per la transizione. Quelle materie in Italia sono per la quasi totalita’ in Liguria, Toscana, sulle Dolomiti, in aree protette, tutelate e controllate. Meglio farlo qui che in Congo, dove non c’e’ rispetto dei lavoratori, il lavoro minorile, e attualmente si produce oltre il 60% del cobalto. Qui in Italia abbiamo giacimenti di cobalto”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso intervistato al Festival dell’Economia di Trento.

“Quando i cittadini europei voteranno il prossimo anno, noi avremo la maggioranza”. Ha aggiunto Urso parlando delle elezioni europee del 2024. “Questo – ha aggiunto – vorrà dire che la prossima Commissione europea sarà anch’essa diversa da quella uscente, che è predominata dall’ideologia o dalla religione dell’elettrico. Quindi l’Italia potrà indirizzare l’Unione europea sulla strada giusta”.