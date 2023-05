Vaudo (ESA): “dalla missione sulla Luna arrivano lezioni di sostenibilità”

MeteoWeb

In seguito alla nuova missione sulla luna “ci saranno grossi insegnamenti anche sul tema della sostenibilità perché non si può non essere sostenibili in un sistema in cui sei così lontano e devi in qualche modo vivere“. Questa dichiarazione è stata fatta chief diversity officer dell’European Space Agency, Ersilia Vaudo Scarpetta, nel sesto appuntamento della nuova edizione di “Voci sul futuro“, gli incontri in streaming realizzati da ANSA e ASviS in occasione del Festival dello sviluppo sostenibile e realizzati in collaborazione con A2A, dedicato al Futuro della ricerca scientifica.

“C’è una circolarità molto interessante: se vuoi costruire una base lunare, non ti porti un mattoncino alla volta dalla terra“, aggiunge parlando di nuovi soluzioni con stampanti 3D, l’uso dei materiali presenti per costruire i mattoncini utilizzando il sole e l’estrazione di acqua e ossigeno “tutto in un criterio e con un’intenzione di assoluta sostenibilità“. “Ci saranno delle tecnologie – osserva Vaudo – che sarà interessante capire che tipo di applicazioni potranno avere anche sulla Terra. Non è sfruttamento, penso che ci sarà tantissimo da imparare e da riportare in qualche modo indietro a noi“.