Escursionista precipita per 80 metri, ricoverata in ospedale

MeteoWeb

Un’escursionista tedesca è stata ricoverata in ospedale in gravi condizioni dopo essere precipitata per circa 80 metri mentre, insieme a un gruppo di connazionali, si trovava nei pressi dell’Alpe Ragozzale, intorno a quota 2.000 metri, nel territorio comunale di Trontano (Verbano-Cusio-Ossola). La donna si trova all’ospedale di Novara: stando a quanto riportato, non sarebbe in pericolo di vita. A lanciare l’allarme, intorno alle 13.45, sono stati i compagni di escursione della donna. Sul posto è intervenuta l’eliambulanza del 118 con a bordo anche il tecnico del Soccorso Alpino.