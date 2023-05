Escursionisti dispersi sui monti di Itri: salvati da un elicottero dei Vigili del Fuoco

MeteoWeb

Un escursionista di Frosinone ed una di Formia sono stati recuperati attraverso un elicottero dei Vigili del Fuoco dopo essersi persi nei boschi sui monti di Itri, in provincia di Latina. I due escursionisti hanno perso il sentiero ed ai primi cenni del tramonto, hanno dato l’allarme al numero di emergenza 112 mettendo in moto i soccorsi. È intervenuto il personale operativo del comando di Latina dei Vigili del Fuoco che ha preso contatti con i due dispersi, facendosi inviare la loro posizione attraverso WhatsApp: trattandosi di una zona impervia si è alzato in volo l’elicottero Drago 156 da Ciampino in supporto della squadra territoriale dei Vigili del Fuoco di Gaeta e dei Carabinieri forestali. In serata la coppia è stata localizzata e portata in salvo.