Esondato il Fiume Montone sull’A14, autostrada bloccata | VIDEO

MeteoWeb

Il fiume Montone è esondato in A14, determinando lunghe code con l’autostrada bloccata tra gli svincoli di Faenza e Forlì, in direzione di Rimini. Allagamenti anche all’altezza di Solarolo e Castelbolognese, sempre in direzione di Rimini. Allagata l’area di servizio Santerno. “Persistono le forti piogge che da ieri stanno interessando soprattutto i settori orientali dell’Emilia-Romagna determinando diffusi allagamenti nell’area romagnola dove in molti casi lungo la A14 l’acqua ha raggiunto il piano viabile,“: lo ha reso noto Autostrade per l’Italia spiegando che per questo motivo, è stato necessario chiudere temporaneamente al traffico alcuni tratti autostradali. Si tratta “dell’A14 Bologna – Taranto, tra il bivio con la A13 e Forlì in direzione Ancona e tra Rimini Nord e Faenza in direzione Bologna, la D14 Diramazione di Ravenna, in entrambe le direzioni. La Diramazione di Ravenna rimane comunque percorribile dai mezzi di soccorso“. “Sono inoltre temporaneamente chiuse le seguenti stazioni: Bologna San Lazzaro, in entrata verso tutte le percorrenze, Bologna Casalecchio, in entrata verso la A14 Bologna – Taranto; Forlì, in entrata e in uscita verso e da tutte le percorrenze; Pesaro, in entrata verso Bologna e in uscita da Ancona“.

Autostrade per l’Italia ha attivato il proprio piano di gestione delle emergenze che prevede il coinvolgimento di oltre 100 uomini e 50 mezzi di soccorso, sono in arrivo ulteriori maestranze dalle Direzioni di Tronco di Firenze e di Fiano Romano.

Drammatica esondazione del fiume Montone sull’A14, le immagini

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: