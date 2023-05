Etna: degassamento pulsante dal cratere di Sud-Est, il tremore vulcanico resta su valori alti

MeteoWeb

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che “dall’analisi delle immagini della rete di telecamere di sorveglianza si osserva un degassamento pulsante dal cratere di Sud-Est” dell’Etna. “Dal modello previsionale della dispersione delle ceneri vulcaniche, la simulazione dell’eventuale dispersione del plume vulcanico indica una direzione nord-nordest”.

“Il tremore vulcanico si mantiene su valori alti con un trend in incremento. Tre dei sistemi che contribuiscono al sistema Etnas (tremore e infrasonico) sono sul livello 1. Le reti permanenti GNSS e clinometrica per il controllo delle deformazioni non registrano variazioni significative”, conclude l’INGV-OE.