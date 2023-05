Etna, tremore vulcanico in aumento: eruzione in corso, boati e pioggia di cenere a Catania e Adrano | LIVE

MeteoWeb

Attività in corso dell’Etna, nascosta dalla copertura nuvolosa. Diversi i boati avvertiti dalla popolazione, mentre la zona interessata dalla pioggia di cenere e lapilli vulcanici è piuttosto ampia, riguardando però in particolare, Catania e Adrano. L’INGV ha comunicato che a partire dalle ore 07:20 il tremore vulcanico, già al livello alto, ha registrato un repentino aumento dei valori e che “persiste la copertura nuvolosa nella zona sommitale del vulcano, quindi non è possibile effettuare osservazioni vulcanologiche tramite la rete di videosorveglianza“, ma che lo stato attuale del vulcano è F2 (Altissima probabilità di accadimento imminente o in corso di fontane di lava).

Seguiranno aggiornamenti.