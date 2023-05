Eventi meteo estremi ed intelligenza artificiale: “l’utilizzo dei dati diventa sempre più importante”

MeteoWeb

La cronaca di questi giorni ha portato purtroppo alla ribalta l’impatto distruttivo causato fenomeni meteorologici estremi (in questo caso l’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna). Si tratta di fenomeni ormai sempre più frequenti (si pensi alla siccità o alle ondate di calore dello scorso anno), che portano all’attenzione di tutti come il cambiamento climatico sia un problema serio e urgente. Per comprendere il clima e i suoi mutamenti e per prevenirne gli effetti, è fondamentale saper interpretare i dati; in questo senso, l’innovazione digitale e l’intelligenza artificiale rappresentano un asset fondamentale, cui va aggiunta la capacità di valutare e applicare questi dati, con strategie e piani efficaci.

Questo è lo scopo della collaborazione fra Fondazione IFAB, Leithà del Gruppo Unipol e Fondazione CMCC – Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici. I tre partner di progetto hanno unito le proprie competenze per sviluppare la piattaforma E3CI – European Extreme Events Climate Index. L’E3CI è un insieme di indici volti a fornire informazioni sulle aree interessate da diversi tipi di pericoli indotti dal clima e sulla gravità di tali eventi e copre tutta l’Europa, riportando i dati degli ultimi 40 anni.

“L’indice è già utilizzato a livello professionale, per esempio dal settore assicurativo per meglio comprendere le aree a maggior rischio, ma è accessibile a chiunque, gratuitamente, sul nostro sito online, dove con una semplice interfaccia grafica si possono analizzare le serie storiche dei dati in tutti i paesi europei”, racconta Marco Becca, direttore di IFAB. “Questi eventi estremi, nella loro drammaticità, ci fanno prendere coscienza del fatto che siamo su una china pericolosa e che la transizione green è fondamentale per il nostro futuro; in questo contesto l’utilizzo dei dati, reso possibile anche grazie alle moderne strutture di Supercalcolo, diventa sempre più importante. Comprendere i fenomeni è alla base dell’azione: sta a tutti noi, cittadini, aziende e policymakers, invertire questa tendenza ed i dati ed il digitale in tutte le sue componenti possono essere la risorsa decisiva per farlo. Proprio per questo IFAB si occupa di finanziare progetti innovativi e applicativi in ambito green e per la gestione del cambiamento climatico a disposizione delle imprese, della Pubblica Amministrazione e dei cittadini”.