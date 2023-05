Festa della Geologia: l’INGV all’evento toscano di Equi Terme

MeteoWeb

I prossimi 3 e 4 giugno ad Equi Terme a Fivizzano (MS) si terrà la 2ª Festa della Geologia: due giorni in cui la cittadina toscana diventa il borgo della geologia per tutti, in una full immersion di escursioni, laboratori, dimostrazioni, seminari, animazione per ragazzi e avventura.

Ecco gli appuntamenti con i ricercatori dell’INGV per informare su aspetti scientifici delle Scienze della Terra ma anche educare ai rischi naturali.

Sabato 3 giugno 2023 | ore 16:10 | Circolo La Posta – Dehors

L’intera (o quasi) storia della Terra… Gli episodi salienti dei 4,6 miliardi di anni di storia del nostro pianeta e degli organismi viventi (piante e animali) che lo hanno abitato e lo abitano

-con Antonio Cascella, micropaleontologo della Sezione di Pisa dell’INGV

Sabato 3 giugno 2023 | ore 17:50 | Circolo La Posta – Dehors

Il Magnetismo terrestre: dalla Bussola passando per le inversioni di polarità e fino al campo magnetico terrestre modulato dal Sole

-con Antonio Meloni, fisico associato dell’INGV

Domenica 4 giugno 2023 | ore 16:00 – 17:30 | Circolo La Posta – Dehors

Terremoto? Le so tutte!

Una sfida per tutta la famiglia a chi è più bravo in sismologia, per mettere alla prova grandi e piccini sulle conoscenze del terremoto e su come comportarsi quando accade, aspetto particolarmente importante in una zona colpita nel passato da terremoti di un certo rilievo.

Conferenza alla rovescia: raccontate voi ai sismologi i terremoti. Alla fine, premio per tutti e titolo di sismologo al vincitore!

-con Stefano Solarino, sismologo della Sede di Genova dell’INGV.

La località nel comune di Fivizzano ha un particolare legame con le scienze della Terra. Non solo il suo territorio è sede di grotte e terme ma ospita, inoltre, l’ApuanGeoLab, un museo-laboratorio di Scienze della Terra con “macchine” interattive per scoprire la formazione e la geologia delle montagne come le Alpi Apuane, e la Buca della Geologia, una ricca esposizione di minerali, rocce e fossili.

Tutto il programma della Festa della Geologia per professionisti, famiglie, escursionisti o semplici curiosi può essere scaricato qui:

