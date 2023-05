Festival di Cannes: chiuso il gas sulla Croisette a causa di un blitz

MeteoWeb

A Cannes in seguito ad un blitz sono state tagliate le forniture di gas sulla Croisette. La protesta ha lasciato diversi alberghi e ristoranti in difficoltà, in pieno Festival del Cinema. La notizia è stata riportata dal giornale regionale francese Nice-Matin riporta che il gesto dimostrativo è avvenuto tra la place du Général de Gaulle e rue Buttura. Il canale televisioni Bmtv riporta le parole prefetto di zona che riferisce che le proteste abbiano una correlazione con il sindacato Cgt-Energie contro la riforma delle pensioni di Emmanuel Macron, indette oggi dinanzi alla stazione di Cannes.

Nel corso di questa mattina, circa un centinaio di attivisti del sindacato si è riunito e ed è intervenuta la polizia che hanno bloccato diverse strade verso il Palais des Festival. Prima della manifestazioni la Polizia aveva ricevuto minacce alle forniture di corrente elettrica del gruppo Enedis, per la centralina di Cannes “La Bocca”, ma l’operazione non era riuscita. I manifestanti sono stati prontamente condotti in commissariato.