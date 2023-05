Spettacolare fioritura spontanea, spettacolo a Castelluccio di Norcia | FOTO

MeteoWeb

Spettacolo in questi giorni nella grande piana di Castelluccio di Norcia, complici le abbondanti piogge: è infatti possibile ammirare un’eccezionale fioritura spontanea, un evento che si ripete ogni anno in primavera, ma meno noto di quella “tradizionale”. All’inizio del Pian Grande, arrivando da Norcia, si può ammirare una distesa di giallo, dei ranuncoli, alternato al bianco dei narcisi. In mezzo qualche tocco di viola scuro, delle orchidee selvatiche e di giallo-arancione, dei tulipani, anch’essi selvatici. Ora si attendono anche le peonie, leggermente in ritardo rispetto al passato.

La tradizionale e ben più nota fioritura di Castelluccio nasce invece dai fiori infestanti la lenticchia, e si verifica tra fine giugno e inizio luglio.