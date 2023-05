Firenze, Conte: “Non va costruito l’inceneritore a Campi Bisenzio, fa male “

MeteoWeb

“Spesso veniamo descritti in modo forviante e distorto come quelli del no, e qui qualche no ben ponderato c’è. L’obiettivo no aeroporto, no all’inceneritore, sono dei no ponderati. Quando noi diciamo un ‘no attenzione’, ci sono in corrispondenza tanti sì, ad una modalità alternativa di trasporto. No all’inceneritore significa sì a nuove tecnologie. Non possiamo smaltire i rifiuti come 30-40 anni fa. Tutti gli studi scientifici ci dicono che bisogna puntare sull’economia circolare. Inutile costruire un inceneritore, che significa bruciare tutto, e ci fa male alla salute”. Lo ha detto Giuseppe Conte, leader del M5s, parlando a margine di un’iniziativa elettorale a Campi Bisenzio (Firenze) a sostegno del candidato sindaco Andrea Tagliaferri. E’ tema dibattuto nel tempo, a livello locale, l’ipotesi di realizzare un termovalorizzatore nel territorio di Campi Bisenzio a servizio dell’area metropolitana di Firenze e Prato. “La logica dell’economia circolare è di chi studia, si informa, di chi propone processi di riconversione concreti – ha aggiunto Conte -dobbiamo costituire comunità energetiche”.