Fondazione Rockefeller e OMS: partnership per la preparazione a una futura pandemia

MeteoWeb

La Fondazione Rockefeller e l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) hanno annunciato una nuova partnership per rafforzare l’Hub dell’OMS per l’intelligence pandemica ed epidemica. Come parte della collaborazione, la Fondazione sta investendo 5 miliardi di dollari in una partnership che lavorano con l’OMS per coltivare reti globali per la rilevazione di agenti patogeni e il rafforzamento delle capacità di preparazione alla pandemia, compreso l’ampliamento della sorveglianza delle malattie aggravate dall’aumento delle temperature e dalle condizioni meteorologiche estreme.

Fondato nel 2021, l’OMS Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence facilita la collaborazione globale dei partner provenienti da più settori per affrontare i futuri rischi di pandemia ed epidemia con un migliore accesso ai dati, migliori capacità analitiche e migliori strumenti e approfondimenti per le decodifiche. La partnership con la Fondazione Rockefeller accelererà questi sforzi con finanziamenti catalitici e assistenza tecnica.

Una partnership per prepararsi a un nuovo evento pandemico ed epidemico

“La pandemia Covid-19 ha sottolineato che la sorveglianza delle malattie, la collaborazione tra le parti interessate e la condivisione dei dati erano ingredienti assolutamente essenziali per la sicurezza sanitaria – e la comunità globale era impreparata“, ha dichiarato il Dr. Chikwe Ihekweazu, Assistente Direttore-OMS Generale e capo dell’OMS per l’intelligence pandemica ed epidemica. “Con le crescenti minacce dal cambiamento climatico, siamo entusiasti di collaborare con la Fondazione Rockefeller per inaugurare una nuova era di collaborazione globale nell’intelligence pandemica.”

La Fondazione Rockefeller sosterrà alcuni progetti nell’ambito dell’hub dell’OMS per la gestione dell’intelligence pandemica ed epidemica, tra cui: il ridimensionamento della capacità globale per la sorveglianza genomica attraverso la nuova Rete Internazionale di Sorveglianza degli Agenti Patogeni, lo sviluppo di una piattaforma digitale in collaborazione con Data.org, per consentire la comunicazione e la collaborazione in tempo reale tra analisti della sanità pubblica e ricercatori in tutto il mondo per scalare gli strumenti basati su prove e testati sul campo per le epidemie.

L’iniziativa Global.health data science

Il miglioramento dell’individuazione delle epidemie attraverso l’iniziativa Global.health data science, in collaborazione con l’Università di Oxford e il Boston Children’s Hospital, tra gli altri:

“il cambiamento climatico sta aumentando sia il rischio di un’altra pandemia globale che la necessità di collaborare e condividere dati“, ha detto il Dr. Rajiv Shah, Presidente della Fondazione Rockefeller. “Fortunatamente, l’hub pandemico dell’OMS ci sta già rendendo più intelligenti e sicuri aiutando a monitorare le minacce, trovare soluzioni e connettere paesi e continenti. Siamo orgogliosi di collaborare con l’Hub per espandere la sua attenzione sulla prevenzione delle pandemie alimentate dal cambiamento climatico.”

L’annuncio si basa sui 75 anni di collaborazione della Fondazione Rockefeller con l’OMS – inclusi 27 milioni di dollari di sovvenzioni negli ultimi due decenni – e sulla sua eredità di sostegno alla preparazione e alla risposta alla pandemia globale. Nell’ottobre 2020, la Fondazione ha annunciato un investimento di US$ 1B per catalizzare una ripresa più inclusiva e verde dalla pandemia di Covid-19. Nel gennaio 2022, la Fondazione Rockefeller è stata ammessa come attore non statale nelle relazioni ufficiali con l’OMS. La Fondazione Rockefeller ha lanciato la partnership con l’OMS Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence il 23 maggio 2023, a margine della 76a Assemblea Mondiale della Sanità a Ginevra, in Svizzera.