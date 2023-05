Maxi frana, paura nella notte in Val Venosta: massi cadono sulla SS38 mentre passa un’auto | FOTO

MeteoWeb

Paura nella notte in Val Venosta, in Alto Adige: una maxi frana, con massi di grandi dimensioni, è caduta intorno alle 4 sulla strada statale tra Laces e Coldrano. Tragedia sfiorata per 4 giovani a bordo di una vettura in transito proprio in quel momento: il conducente è riuscito a sterzare all’ultimo istante evitando i massi precipitati, tra cui uno di di 25-30 metri cubi. Il comandante dei vigili del fuoco di Laces, Werner Linser, ha confermato che non si sono registrati feriti. La SS38, i sentieri e la pista ciclabile sono state chiuse. Il traffico viene deviato sulla SP90.