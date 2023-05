Maltempo Piemonte, frana a Cuorgné: famiglia evacuata

MeteoWeb

Una frana provocata dal maltempo dei giorni scorsi ha costretto una famiglia, composta da tre persone, a lasciare la propria abitazione di Cuorgnè, nel Torinese. Ieri materiale roccioso si è staccato dal versante della montagna in frazione Salto, all’altezza di via del Castello. Alcuni massi sono finiti nel cortile dell’abitazione e sulla strada comunale. Per questo, in attesa di ulteriori accertamenti, il sindaco Giovanna Cresto ha emesso un’ordinanza che dispone la chiusura della strada al traffico e l’evacuazione della casa. Le tre persone, due adulti e un bambino, hanno trovato ospitalità da alcuni familiari.