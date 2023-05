Maltempo, frana nel Modenese: evacuazioni a Rocca Santa Maria

MeteoWeb

Una piccola frana a monte di alcune abitazioni in località Rocca Santa Maria a Serramazzoni, nel Modenese, ha portato all’allontanamento temporaneo, in via precauzionale, dei residenti in tre abitazioni in attesa di ulteriori accertamenti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sassuolo, i Carabinieri della locale stazione e un tecnico del Comune.