Frana nel Lecchese: riattivati i battelli straordinari sul Lago di Como

Sarà riattivato domani, domenica 28 maggio, il servizio straordinario di battelli sul Lago di Como per collegare Lierna, Varenna e Bellano, dove il treno non arriva più a causa della frana che ha investito una galleria a Fiumelatte lo scorso 19 maggio. Dopo l’annuncio del Ministro dei Trasporti Matteo Salvini, in un comunicato Trenord, la società che gestisce il servizio ferroviario regionale, annuncia il ripristino di battelli ma anche una variazione degli orari dei treni fra Tirano/Sondrio e Colico/Bellano, che saranno rimodulati, per agevolare gli interscambi e le coincidenze da e per Milano. Per la Valtellina è stato istituito un servizio sostitutivo di bus da Lecco, e dalla Valtellina un servizio di bus da Colico. “Sarà compito di Regione Lombardia, da ora in poi – ha sottolineato l’assessore regionale ai Trasporti Franco Lucente -, fornire ogni dettagliata comunicazione in merito al rispristino di servizi; le Amministrazioni locali dovranno darne comunicazione tempestiva ai cittadini”.