Frana sulla collina dell’ospedale di Sora, scattano i controlli

MeteoWeb

Una frana, rilevata da un drone della Protezione Civile, sta destando preoccupazione a Sora, in provincia di Frosinone. Lo smottamento è localizzato nella collina sottostante l’ospedale “Santissima Trinita”. Il Comune è intervenuto con sopralluoghi e sono in programma interventi di monitoraggio e messa in sicurezza della zona. Nessuna conseguenza al momento per la struttura sanitaria di via San Marciano che ospita anche il polo oncologico.

Secondo l’Ufficio tecnico, la frana “non rappresenta un rischio elevato in quanto dopo la scarpata il terreno è pianeggiante, concepito in questo modo proprio per prevenire conseguenze legate a smottamenti, sempre possibili per via del terreno di natura argillosa. A generare la frana è stata la pioggia di questi giorni e per stabilizzare l’area sarà sufficiente piantare una serie di fascinati con i quali stimolare la ricrescita della vegetazione“.