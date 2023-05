Freddo record in Australia: da Sydney alla Tasmania è stato un maggio senza precedenti | DATI

MeteoWeb

Oltre 100 stazioni meteorologiche dell’Australia hanno raggiunto le loro temperature minime di maggio più basse mai registrate. Il freddo mese di maggio ha portato frequenti gelate, che si sono estese fino al Queensland tropicale e al Territorio del Nord, insieme a diverse nevicate sulle catene sudorientali. Le temperature minime di questo mese sono state vicine ai livelli di metà inverno in tutta l’Australia centrale e orientale, e sono scese fino a 5°C sotto la media, a volte persino a 10°C sotto la media.

Record sono stati battuti in tutti gli stati, dai tropici, fino all’entroterra e alla Tasmania orientale. I record variano da siti di stazioni meteorologiche in funzione da meno di 30 anni a stazioni di lunga data con circa 100 anni di dati. Camooweal, nel Queensland, e Tamworth, nel New South Wales, hanno registrato temperature minime medie questo maggio rispettivamente di circa +8,5°C e +2,4°C, le più basse mai registrate nei dati risalenti al 1907.

Sebbene nessun record sia stato battuto nelle capitali australiane, Sydney ha avuto alcune delle notti di maggio più fredde degli ultimi 66 anni. Per la città, è stato il maggio più freddo degli ultimi 53 anni. La temperatura media – la media di tutte le minime e massime – è stata di +15°C, la più bassa dal 1970. La minima media in città è stata appena sotto i +10°C, ben al di sotto della media a lungo termine di +11,7°C e la più bassa dal 1957. Le massime diurne sono state le più basse degli ultimi 12 anni, con +20,1°C.

Brisbane ha vissuto il maggio più freddo degli ultimi 29 anni. Le notti in città sono state particolarmente fredde con minime di +11,8°C, quasi 2°C al di sotto della media a lungo termine.

Il maggio di Canberra è stato molto freddo. La temperatura media è stata la più bassa degli ultimi 11 anni, con solo +7,8°C. Le notti sono state particolarmente fredde, con una media di soli +0,5°C, circa 2,5°C al di sotto del normale. La città ha anche sperimentato 18 minime sotto lo zero.

Melbourne è stata fresca rispetto agli ultimi decenni, ma vicina alla media a lungo termine degli ultimi 170 anni. La temperatura media della città di +12,8°C è stata la più fredda degli ultimi tre anni a maggio. Le temperature di maggio a Perth sono state leggermente al di sotto della media e le più fredde degli ultimi tre anni; stessa cosa per la città di Adelaide. Le giornate di Darwin sono state per lo più nella media, ma le sue notti sono state le più fredde degli ultimi 12 anni a +20,8°C, oltre 1°C sotto la media di 22,2°C.