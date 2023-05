Fuga di gas dall’azienda Beyfin a Ponte nelle Alpi: Vigili del Fuoco sul posto

MeteoWeb

Grossa perdita di GPL da una cisterna in scarico all’azienda Beyfin a Ponte nelle Alpi, Comune in provincia di Belluno. Sul posto, stanno operando squadre di Vigili del Fuoco, arrivati non solo dal comando provinciale di Belluno ma anche da altri distaccamenti. I pompieri stanno verificando la situazione. In via cautelativa l’azienda è stata evacuata. La strada statale 51 è chiusa nel tratto di Viale Cadore: Polizia stradale e Carabinieri stanno garantendo una viabilità alternativa