L’impegno del G7: “determinati sul clima, faremo azione su vasta scala”

“Siamo determinati ad affrontare con urgenza il cambiamento climatico, attraverso un’azione su vasta scala in questo campo decennio critico, al fine di mantenere entro il limite di 1,5°C di aumento della temperatura globale raggiungere ed evitare le peggiori conseguenze del cambiamento climatico“: è il testo del comunicato finale dei Ministri dell’Economia del G7, vertice tenutosi in Giappone.

L’insicurezza energetica “causata dalla guerra di aggressione della Russia ha rafforzato la determinazione ad accelerare ulteriormente la nostra azione per il clima e promuovere una transizione ordinata ed equa per raggiungere gli obiettivi per la riduzione delle emissioni entro il 2030 e raggiungere zero emissioni nette di gas serra entro il 2050 in un modo che abbia un impatto positivo sull’occupazione, sulla crescita, sulla competitività e sull’equità, oltre a potenziare la sicurezza energetica“.

I Ministri hanno ribadito l’impegno ad incrementare gli sforzi congiunti per mobilitare finanziamenti per il clima, con l’obiettivo di affrontare i due obiettivi della mitigazione e dell’adattamento climatico. Riaffermato il “forte impegno per il finanziamento comune con l’obiettivo di mobilitare di 100 miliardi di dollari all’anno per i paesi in via di sviluppo e il ricorso ad un’ampia varietà delle fonti il prima possibile e fino al 2025 nel contesto di significative azioni di mitigazione e trasparenza di attuazione“.