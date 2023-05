Geowies 2023: al via l’evento della Società Italiana di Geologia Ambientale

MeteoWeb

“Da oggi, a Savona esperti dal Canada, dalla Gran Bretagna, dalla Francia e dalla Svizzera. per il Primo Workshop Internazionale sul tema delle Indagini Geognostiche, organizzato da SIGEA – APS, Società Italiana di Geologia Ambientale a Savona rappresenta un’occasione di confronto a scala internazionale sullo stato dell’arte delle indagini geognostiche: aspetti metodologici, operativi e tecnologie avanzate saranno oggetto di 3 giorni di presentazioni e confronto”. Lo ha affermato il geologo ligure Guido Palliaga, della Società Italiana di Geologia Ambientale.

“Nel corso del workshop saranno poste a confronto esperienze in diversi ambiti a scala nazionale, rappresentate da professionisti e società di progettazione, e da ricercatori e studiosi provenienti dal Canada, Gran Bretagna, Francia e Svizzera. Siamo dinanzi ad un momento di confronto voluto dalla Società Italiana di Geologia Ambientale per rimettere al centro la professione del geologo in un contesto di cambiamenti climatici Da oggi, ben tre giorni di importante confronto presso la Fortezza Storica Priamar di Savona.”

Domani con inizio alle ore 9 e 30, i geologi affronteranno temi importanti come ad esempio le Esperienze relative alla pianificazione, attivazione e analisi di indagini in ambienti differenti: grandi aree urbane, aree remote, ambiente marino e tutto ciò che sta in mezzo Interventi del geologo Guido Paliaga, con docenti dell’ University of South Wales, Pontypridd , Cardiff, UK. A seguire i geologi approfondiranno le correlazioni sperimentali tra prove SPT e prove DPSH mirate alla stima del grado di addensamento e delle proprietà dinamiche di terreni nell’area metropolitana di Milano Experimental correlations between SPT and DPSH testing focussed on the estimation of the density grade and the soil dynamic properties in the metropolitan area of Milan con Veronica Minardi e Irene Sarao Mannelli (CEAS srl, Milano, Italy).

Nella sessione pomeridiana altri temi con esperti importanti. Ad esempio gli approcci nell’affidamento di indagini geotecniche nel mondo Ground investigation approaches in the world Moderatore: Caterina Terenzio (Studio Speri), a seguire l’intervento di Shawn Ferguson del Subsurface Geotech, Ottawa. In chiusura di giornata, le – Indagini geognostiche per le opere : aspetti contrattuali e operativi in Italia ed all’estero- case histories Ground investigation for big infrastructures: contractual and operational aspects in Italy and overseas – case histories Gabriele Anselmi (3BA srl Torino – Università di Pavia, Italy