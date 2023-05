Giappone, nuovo forte terremoto nella prefettura di Ishikawa | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Un terremoto magnitudo 5 ha colpito la prefettura di Ishikawa alle 00:14 ora italiana, parte di una serie di scosse che hanno interessato l’area centrale del Giappone dopo il sisma della scorsa settimana. La scossa è stata registrata alle 07:15 ora locale ha raggiunto un livello 4 sulla scala di intensità sismica giapponese, cioè in grado di “spaventare” la maggior parte delle persone e di far oscillare in modo significativo gli oggetti appesi, come le luci, e di far tintinnare i piatti negli armadi. Non è stata emessa alcuna allerta tsunami.