Giornata mondiale del tonno: perché si celebra il 2 maggio e perché è importante

Oggi, 2 maggio si festeggia la giornata mondiale del tonno, un pesce che gioca un ruolo fondamentale per conservare l’oceano in salute e per garantire la sicurezza alimentare di svariate popolazioni. La celebrazione di questa giornata è stata decisa dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, per sensibilizzare la popolazione mondiale sul valore del tonno nell’ecosistema marino e sull’importanza della sostenibilità della sua commercializzazione. Difatti, i tonni contribuiscono all’equilibrio naturale degli ecosistemi marini, grazie all’abilità nel far circolare nutrienti acquisendo il carbonio.

Seconda dopo la Spagna, l’Italia risulta essere il maggiore produttore europeo del tonno in scatola. La pesca del tonno ad oggi coinvolge oltre 80 Stati. Nel nostro Paese, il mercato risponde a cifre come 1,4 miliardi di euro con una produzione nazionale di 74mila tonnellate e un consumo di 153.251 tonnellate, che corrisponde a circa 2,5 kg pro capite.

La regolamentazione della pesca del tonno

Queste stime risalgono al 2020 da Ancit – Associazione Nazionale dei Conservieri Ittici e delle Tonnare. Da queste stime, si può dedurre che il tonno consumato attualmente dal 93% della popolazione italiana, di cui il 43% ne fa uso con regolarità ogni settimana. Tra gli sportivi – almeno 7 individui su 10 – solitamente inseriscono il tonno nella loro dieta, assieme a a carni bianche, legumi, yogurt e bresaola.

In Italia c’è il Tonno Rosso, che corrisponde ad una qualità assai pregiata. La Comunità Europea ne regolamenta la pesca e stabilisce stabilisce anche l’esatto volume di tonni che può essere pescato ogni anno. Il tonno rosso può arrivare a una lunghezza di 3 metri e a un peso di 600 chili. Possiamo trovarlo nel mar Mediterraneo, nell’oceano Pacifico e nell’oceano Atlantico.

Invece, il tonno bianco Alalunga, la cui carne bianca è caratterizzata da sfumature rosa è solitamente riservato al consumo di pesce fresco. Può raggiungere una lunghezza massima di un metro e un peso di circa 40 chili. La pesca più sostenibile è quella dello Skipjack, perché consente una rapida riproduzione. Nei mari tropicali, è presente il Tonno Pinna Gialla, che è uno di quelli destinati all’inscatolamento; il Tonnetto striato, molto diffuso nel mar Mediterraneo e nel mondo, è la specie di tonno più pescata.