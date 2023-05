Giornata mondiale delle Tartarughe: al via i preparativi nelle Filippine | FOTO

MeteoWeb

Il 23 maggio si celebra la Giornata Mondiale delle Tartarughe e il Dipartimento del Turismo delle Filippine si impegna a ricordare e ad arricchire il progetto per la conservazione e la cura della specie marina. Nella terra dei sorrisi, i viaggiatori possono visitare destinazioni da sogno caratterizzate da ottima gastronomia locale, autentiche tradizioni e oasi naturali dove, oltre a poter fare immersioni uniche per scoprire i meravigliosi fondali, è possibile anche aiutare le associazioni ambientalistiche a salvare le tartarughe.

Le Filippine ospitano 5 delle 7 specie di tartarughe marine del mondo: Tartaruga verde, Tartaruga Embricata, Caretta Caretta, Tartaruga Liuto e Bastarda Olivacea. Tutte le varietà sono a rischio di estinzione e sono elencate nella Lista Rossa della IUCN. Il lavoro di conservazione delle tartarughe nelle Filippine si svolge da quasi quattro decenni e continua a ricercare volontari, appassionati e specialisti da tutto il mondo per diffondere consapevolezza e creare l’habitat migliore per queste creature del mare.

Giornata mondiale delle tartarughe: programma internazionale Turtle Conservacy

Tutti i visitatori, nazionali e internazionali, possono aderire al Turtle Conservancy, un programma mondiale in cui poter scegliere la modalità e la destinazione preferita per partire a supportare i volontari delle associazioni locali in questa preziosa missione. Il simbolo del lavoro di salvaguardia svolto nel Paese è la Turtle Islands Heritage Protected Area (TIHPA), area protetta tra le Filippine e la Malesia nel Sud-Ovest del Mare di Sulu. La TIPHA è la più grande area di nidificazione di tartarughe del Sud-Est asiatico, grazie alle centomila uova deposte ogni anno in questo piccolo arcipelago. Oltre allo sviluppo di quest’area, il governo delle Filippine afferma la volontà di creare una rete di aree marine protette (AMP) per proteggere i siti di nidificazione noti e le rotte migratorie all’interno del Sulu Sulawesi Seascape, tra cui TIHPA, El Nido-Taytay nel nord di Palawan e Tubbataha Reefs Natural Park (TRNP) nel Mare di Sulu centrale.

Nella zona di Cebu spicca Tañon Strait Protected Seascape, la più grande area protetta del Paese, famosa per le popolazioni di delfini, sardine e per le estese barriere coralline. Qui le acque che circondano l’isola sono ricche di biodiversità e di habitat incredibili e, di fronte allo stretto di Cebu e al mare di Bohol, la costa è alimentata dalla Bohol Jetty – una corrente fredda che porta le ricche acque dall‘Oceano Pacifico nel Mare di Sulu, rendendolo l’habitat perfetto per specie uniche e a rischio di estinzione.