Giornate Cardio-Metaboliche Reggine: dal 21 al 23 giugno la XVI edizione

Dal 21 giugno al 23 giugno presso l’Ordine dei medici di Reggio Calabria in Via del Gelsomino 10 si terrà la XVI edizione delle Giornate Cardio-Metaboliche Reggine, iniziativa scientifica che vedrà coinvolti relatori di grande prestigio, provenienti da tutta la provincia. Il titolo di questa edizione è “Gestione Integrata del paziente “Cardio-Metabolico”: una necessità imprescindibile…!”.

Il congresso (ID 2647- 377463) è stato accreditato presso la

Commissione Nazionale per la formazione continua in medicina per 200 partecipanti per le seguenti figure professionali: medici chirurghi, biologi, dietisti, farmacisti, infermieri, odontoiatri e infermieri per un aggiornamento professionale e l’acquisizione dei crediti formativi richiesti per l’esercizio della professione. In particolare, l’evento formativo gratuito, previa iscrizione, conferirà 11,9 crediti formativi.

I temi della prima giornata formativa, mercoledì 21 giugno, sono: “cuore e metabolismo”, “malattie del circolo coronarico e polmonare”, “cardiopatie strutturali e “cardiochirurgia”. Nella seconda giornata, giovedì 22 giugno, le tematiche affrontate nel congresso saranno: “ipertensione arteriosa e scompenso cardiaco”, “la gestione della terapia anticoagulante nel paziente complesso”, “i disordini del ritmo cardiaco e le complicanze”, “terapia del diabete; siamo già nel futuro?”, “tecnologia e diabete”. Nella terza e ultima giornata, venerdì 23 giugno i relatori argomenteranno sulle seguenti tematiche: “Il bergamotto, un ‘asset green’ multifunzionali”, “genere e…”, “spazio enpam”.