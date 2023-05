Clamoroso al Giro d’Italia, altri 8 ritiri per Covid. Oggi la tappa più lunga | LIVE

MeteoWeb

Clamoroso al Giro d’Italia: altri 8 corridori non partiranno questa mattina da Camaiore, dove alle 11:45 prenderà il via l’11ª tappa della corsa rosa, che con i suoi 219km è anche la più lunga di quest’edizione con arrivo a Tortona. Si tratta di Mattia Cattaneo, Jan Hirt, Josef Cerny e Louis Vervaeke della Soudal-Quick Step, Stefano Gandin della Corratec-Selle Italia, Andrea Vendrame dell’AG2R Citroen, Jonathan Caicedo della EF e Natnael Tesfatsion della Trek-Segafredo. Ma è probabile che da qui alla partenza, arrivino altre notizie di analoghi ritiri.

Ormai il Giro d’Italia è una corsa ad eliminazione. I corridori in gara sono già rimasti in 142 sui 176 che erano partiti. Tanto per rendere l’idea, lo scorso anno arrivarono alla fine in 149, due anni fa in 143 e nel 2020 proprio nell’anno falcidiato dal Covid in 133. Quest’anno siamo già vicini al record assoluto e non siamo ancora neanche a metà corsa tanto che le tappe più difficili, di alta montagna, dove i ritiri sono sempre numerosi, devono ancora arrivare (e inizieranno da venerdì).

Complice anche il forte maltempo che sta condizionando la corsa, è probabile che quest’anno arrivino a Roma davvero in pochissimi.