Giro d’Italia, clamoroso nel diluvio dell’Irpinia: cane fa cadere mezzo gruppo, paura per Evenepoel

Il Giro d’Italia sta percorrendo la 5ª tappa della corsa rosa, pesantemente condizionata dal maltempo come già ampiamente evidenziato su MeteoWeb. Dopo circa 20 chilometri di percorso, nel centro abitato di Venticano, un cane ha provocato una maxi caduta che ha coinvolto mezzo gruppo e in modo particolare ha fatto cadere rovinosamente a terra il Campione del Mondo Remco Evenepoel, tra i super favoriti della corsa rosa.

Evenepoel, dopo un momento di iniziale stordimento, è tornato sulla bicicletta con due minuti di ritardo dal gruppo ed è scortato da tutti i compagni di squadra nel tentativo di rientrare sugli altri corridori, che intanto si sono quasi letteralmente fermati per lo spavento, complici anche le condizioni meteo avverse.

AGGIORNAMENTO: Evenepoel è rientrato in gruppo e sembra stare bene. Tante polemiche sul cane, ma non bisogna dare per scontato che appartenesse a qualche spettatore distratto. Potrebbe essere semplicemente un randagio e che quindi non ci sia alcuna responsabilità. Non è certo la prima volta che un animale provoca una caduta dei ciclisti, anzi la storia è costellata di episodi analoghi. Sempre in Campania nel Giro d’Italia 1997 un gatto provocò una maxi caduta nella costiera Amalfitana, sul valico di Chiunzi, provocando il ritiro e un grave infortunio al grandissimo Marco Pantani.