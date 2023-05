Giro d’Italia nel maltempo, anche oggi tappa sotto il diluvio in Piemonte. Ed è allerta meteo anche per la 3ª settimana

MeteoWeb

Il Giro d’Italia sta diventando una corsa ad eliminazione. I corridori rimasti in gara sono ormai solo 130 sui 176 partiti in Abruzzo, e in gruppo ci sono molti atleti malati a causa delle condizioni meteo avverse. E’ probabile che nei prossimi giorni avremo altri ritiri numerosi, in modo particolare a cavallo dell’ultimo giorno di riposo in programma per lunedì. Oggi, intanto, la corsa si sta svolgendo – tanto per cambiare – sotto il diluvio in Piemonte. Il gruppo ha scalato il Passo del Sempione, in Svizzera, trovando un clima da lupi in cima (diluvio con appena +3°C).

Domani c’è un piccolo spiraglio per la tappa lombarda con arrivo a Bergamo su un circuito mozzafiato: il cielo sarà nuvoloso, c’è il rischio di qualche debole pioggia ma anche la speranza che finalmente – almeno per un giorno – non piova sulla gara. Poi lunedì riposo e, da martedì, le tappe più dure della terza settimana sulle Alpi orientali. Le previsioni meteo sono terribili: fino a sabato dovrebbe piovere ogni giorno, su tutte le tappe, tra cui le quattro più dure che dovrebbero decidere la corsa e cioè martedì al Monte Bondone, giovedì in Val di Zoldo, venerdì il tappone dolomitico con oltre 5.400 metri di dislivello fino all’arrivo delle Tre Cime di Lavaredo a 2.304 metri di altitudine dopo altre quattro salite fino a quote analoghe, e sabato la cronoscalata al Monte Lussari al confine con la Slovenia.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: