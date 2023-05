Giro d’Italia, tutto pronto per l’arrivo a Campo Imperatore: tantissima neve, incognita meteo

MeteoWeb

Il Giro d’Italia torna in Abruzzo domani con la 7ª tappa, la più dura della prima settimana: un vero e proprio “tappone” di montagna con 3.900 metri di dislivello lungo un percorso di 218 chilometri che si snoderà lungo l’Appennino centro/meridionale, da Capua – dov’è in programma la partenza alle ore 11:20 del mattino – fino ai 2.130 metri di altitudine di Campo Imperatore, nel cuore dell’Abruzzo, dove i primi corridori arriveranno intorno alle 17:15 (e gli ultimi verso le 18:00).

Nella settima tappa che si corre sulle strade del Centro/Sud, la carovana rosa si sposterà dalla Campania al Molise per poi raggiungere l’Abruzzo attraversando le province di Caserta, Iserna, L’Aquila, Pescara e infine di nuovo L’Aquila per la lunga ascesa finale sul Gran Sasso d’Italia, salita dedicata a Marco Pantani per la straordinaria vittoria del 1999:

Il percorso è molto impegnativo, soprattutto nei chilometri finali (in modo particolare gli ultimi 4, molto duri). Sul Gran Sasso c’è molta neve: la strada è stata sgomberata completamente (vedi foto nella gallery scorrevole in alto), ma ai bordi della strada ci sono ancora veri e propri “muri” di coltre bianca alti oltre due metri. Per domani resta l’incognita delle condizioni meteo: il clima sarà variabile e freddo, in cima la temperatura sarà di circa +4°C, il cielo sarà nuvoloso con possibili nubi basse sulla corsa, e non è da escludere qualche rovescio di pioggia e grandine.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: