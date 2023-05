Google AI: i canguri dunnart stanno aumentando, nonostante gli incendi in Australia

MeteoWeb

Come si esamina in un articolo pubblicato di recente sull’Australian Geografic, gli incendi boschivi del 2019-20 hanno bruciato al suolo oltre il 90% dell’habitat dell’Isola dei canguri Dunnart (Sminthopsis griseoventer aitkeni), lasciando la specie sull’orlo dell’estinzione. Ma un progetto che combina la fotocamera e la tecnologia di intelligenza artificiale (AI) ha dimostrato che i Dunnarts si stanno riprendendo bene nell’Australia meridionale.

Emma Spencer, del World Wildlife Fund’s Eyes on Recovery, ha dichiarato che la specie è stata rilevata in ogni sito sul Kangaroo Island dove le telecamere sono state disseminate per il monitoraggio di questi animali. “Non c’è quasi niente di meglio che vedere una specie minacciata in un posto dove meno te l’aspetti“, ha detto il dottor Spencer. “Queste immagini mostrano che non solo sono delle specie uniche e resilienti, a volte possono essere dannatamente carini.”

Le videoregistrazioni dei canguri dunnart

Le telecamere sono state installate in otto regioni colpite dagli incendi, tra cui le Blue Mountains, Hunter and Central Coast, North Coast, South Coast e le Southern Ranges nel NSW, East Gippsland, Kangaroo Island e South East Queensland. Gli obiettivi di queste fotocamere hanno catturato più di sette milioni di fotografie. Le echidne normalmente solitarie sono state riprese dalla telecamera durante un raro rituale di accoppiamento, nel quale più maschi amorosi seguono una femmina, a volte per settimane.

Le fotografie sono state analizzate da Wildlife Insights, una piattaforma cloud sviluppata da Google che utilizza l’intelligenza artificiale e la tecnologia di apprendimento automatico per identificare le specie. Il programma è addestrato a rilevare diverse specie sulla base di migliaia di immagini, che esaminano gli esemplari al pari degli scienziati che deliberatamente includono ‘cattive foto‘ di animali per migliorare la precisione dell’analisi. Più di quattro milioni di foto di animali australiani sono state caricate nel programma.

I modelli di intelligenza artificiale

“Come gli esseri umani, i modelli di intelligenza artificiale consentono di riconoscere gli animali sulla base di migliaia e migliaia di immagini. In questo studio vengono incluse deliberatamente ‘cattive foto‘ che mostrano solo parti di animali come una coda di canguro o orecchie di koala, in quanto questi aiutano a migliorare l’accuratezza dell’IA“, ha sottolineato Jorge Ahumada, scienziato senior per la conservazione della fauna selvatica di Conservation International.

Il modello Google AI su Wildlife Insights identifica un’immagine di wallaby di roccia a coda di pennello (petrogale penicillata). “Il modello AI non era mai stato utilizzato prima in Australia , così quando abbiamo iniziato a caricare le immagini è stato semplice scambiare vombati come maiali e canguri come cervi.” “Ora, dopo l’addestramento della piattaforma, il modello può riconoscere specie come canguri grigi orientali, vombati, koala e i canguri maculati con una precisione superiore al 90%.”

Il progetto Wildlife Insights

Il dottor Spencer ha sostenuto che è anche la prima volta che un modello di IA ha imparato a identificare le specie più rare come il canguro Dunnart. “Questo è davvero notevole perché i Dunnarts hanno un aspetto molto simile ad altri piccoli mammiferi come i topi e anche i ricercatori addestrati possono avere difficoltà a distinguere la specie“, ha dichiarato Spencer.



Questa novità rappresenta un punto di svolta per i ricercatori australiani, contribuendo a identificare la fauna selvatica sopravvissuta agli incendi boschivi e a determinare dove sono necessarie le azioni di recupero. “Wildlife Insights consente ai ricercatori di risparmiare centinaia di ore per rivedere le immagini che non contengono animali o contengono specie molto comuni, consentendo loro di concentrarsi sulle specie oggetto di monitoraggio“, afferma il dottor Spencer. “Speriamo che questo contribuirà a più rapida azione di gestione post-incendio, e che ci permetterà di salvaguardare la biodiversità australiana minacciata dagli incendi.”