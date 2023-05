Maltempo, violente grandinate in Sardegna: caos sulle strade a Campeda | VIDEO

MeteoWeb

Grandine e pioggia torrenziale con raffiche di vento si sono abbattuti nel pomeriggio sul Centro e Nord Sardegna, in particolare in Gallura, dove il maltempo ha colpito il comune di Calangianus. Le precipitazioni sono durate circa un’ora, provocando rallentamenti sulle strade per via della scarsa visibilità e dell’asfalto bagnato, e danneggiando vigneti e alberi da frutto, investiti in pieno da grossi chicchi di grandine.

I problemi maggiori per la viabilità si sono concentri sulla statale 131 all’altezza dell’altopiano di Campeda: la carreggiata è stata completamente coperta dalla grandine e gli automobilisti hanno dovuto usare la massima prudenza, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Molti, a partire dai camionisti, hanno preferito fermarsi nelle piazzole di sosta in attesa di un miglioramento del tempo. Nessuna richiesta di intervento ai Vigili del Fuoco o alla Polstrada, ma molti disagi per chi era in viaggio.

Piogge forti e diffuse si sono registrate anche su Logudoro, Sarcidano, Mandrolisai e Barbagia.

