Un’esplosione a 21 milioni di anni luce: il Gruppo Astrofili Palidoro “cattura” la supernova nella galassia M101

Un’esplosione a 21 milioni di anni luce da noi: nella spettacolare immagine in alto è ritratta la famosa galassia M101, nota come Galassia Girandola, nella costellazione dell’Orsa Maggiore. Proprio qui, lo scorso 18 maggio, il giapponese Koichi Itagaki ha scoperto una Supernova chiamata SN-2023ixf, l’esplosione di una stella di gran lunga più massiva del nostro Sole.

La supernova è ritratta in questo straordinario scatto realizzato da Marco D’angelo del Gruppo Astrofili Palidoro che ha impiegato un’integrazione totale di 7 ore, di cui 5 per la galassia e 2 per la supernova. Inoltre Giuseppe Conzo, sempre del Gruppo Astrofili Palidoro, ha misurato la luminosità al momento delle riprese e ha visto che il 24 maggio si mostrava con una magnitudine di 11.04 (nel filtro R).