Guam si prepara all’arrivo del tifone Mawar, si teme un impatto catastrofico

Guam e le Isole Marianne si stanno preparando all’impatto del tifone Mawar, attualmente nel Pacifico occidentale: potrebbe essere il più forte degli ultimi decenni a colpire le isole, portando inondazioni pericolose e fortissimi venti questa settimana. Mawar si trova al momento a Sud/Est di Guam e si sta dirigendo verso Nord-Nord/Ovest. La rotta dovrebbe rimanere tale, con possibili ulteriori rinforzi. Potrebbe raggiungere la 5ª categoria della Scala Saffir-Simpson quando passerà sopra Guam.

Un rapporto del National Weather Service ha classificato al momento il tifone di categoria 4 con venti massimi sostenuti a 225 km/h e raffiche fino a 280 km/h all’approdo. “Sono preoccupato per la sicurezza della nostra gente. E’ la prima tempesta di questa portata da 20 anni,” ha affermato il governatore di Guam, Lou Leon Guerrero.

A causa dei timori di impatto catastrofico, a Federal Emergency Management Agency (FEMA) ha annunciato che il presidente Joe Biden ha approvato l’assistenza federale in caso di calamità per il territorio di Guam per “integrare gli sforzi di risposta territoriale e locale a causa delle condizioni di emergenza derivanti dal tifone Mawar“. “L’azione del Presidente autorizza la FEMA a coordinare tutti gli sforzi federali di soccorso in caso di calamità per alleviare le difficoltà e le sofferenze causate dall’emergenza alla popolazione locale e a fornire un’assistenza adeguata per salvare vite umane, proteggere la proprietà, la salute pubblica e la sicurezza e per ridurre o evitare la minaccia di catastrofe su tutto il territorio,” hanno dichiarato i funzionari della FEMA.

Le precipitazioni aumenteranno di intensità con il rafforzamento dei venti, mentre Mawar continua a dirigersi verso Guam con le peggiori condizioni attese nelle prossime ore. Le forti piogge continueranno a colpire Guam e le Isole Marianne con 200-380 mm attesi e punte di 610 mm. Piogge di questa entità possono provocare alluvioni lampo e frane.

I tifoni hanno colpito Guam e le Isole Marianne molte volte in passato. Dal 2000, un totale di 23 tifoni hanno si sono trovati entro 300 km da Guam. Nel 2002, in particolare, il tifone Pongsona ha causato ingenti danni, distruggendo 1.300 case e provocando danni per 1 miliardo di dollari. In anni più recenti, Guam è stata colpita dal tifone Mangkhut nel 2018 e dal tifone Wutip nel 2019, che hanno provocato danni rispettivamente per 4,3 milioni di dollari e 1,3 milioni di dollari.