HIV: da uno studio sulle scimmie, arriva una nuova promettente cura

Una ricerca condotta recentemente dall’Oregon Health & Science University mostra come due primati non umani siano stati curati dalla forma di HIV in una forma simile a quella dell’uomo, dopo un trapianto di cellule staminali. Nello studio che è stato pubblicato sulla rivista Immunity, gli esperti hanno evidenziato come sia importante che coesistano due circostanze perché si realizzi una cura. Nelle conclusioni di questa sperimentazione è inoltre mostrato l’ordine in cui il virus dell’HIV venga espulso dal corpo. Si tratta di elementi essenziali consentire a questa cura di diventare applicabile a un numero maggiore di persone.

“Cinque pazienti hanno già dimostrato che l’HIV può essere curato“, ha affermato il ricercatore principale dello studio, Jonah Sacha, professore presso il Centro di Ricerca sulle Primati Nazionali dell‘OHSU e l’Istituto per la Vaccinazione e la Terapia Genica dell’OHSU. “Questo studio ci sta aiutando a comprendere i meccanismi che permettono che avvenga questa cura“, ha continuato Sacha. “Speriamo che le nostre scoperte contribuiscano a rendere questa cura efficace per chiunque, idealmente attraverso un’unica iniezione anziché un trapianto di cellule staminali“.

Lo studio per una nuova cura dell’HIV

In passato, altri studiosi ricercatori hanno provato a curare i primati non umani dell’HIV tramite metodologie simili, ma è la prima volta che gli animali di ricerca curati dall’HIV sono sopravvissuti a lungo termine. Difatti, entrambi gli animali sono vivi e liberi dall’HIV oggi, circa quattro anni dopo il trapianto. Sacha ritiene che la loro sopravvivenza sia dovuta alle straordinarie cure dei veterinari dell’Oregon National Primate Research Center e al supporto di due coautori dello studio, medici dell’OHSU che si prendono cura delle persone sottoposte a trapianti di cellule staminali.

“Questi risultati evidenziano il potere di collegare gli studi clinici sull’uomo con gli esperimenti preclinici sui macachi per rispondere a domande che sarebbe quasi impossibile fare altrimenti, oltre a dimostrare un percorso verso la cura delle malattie umane“, ha dichiarato Maziarz, professore di medicina a la School of Medicine dell’OHSU e direttore medico del programma di trapianto di cellule staminali del sangue e del midollo adulto e del programma di terapia cellulare presso l’OHSU Knight Cancer Institute.