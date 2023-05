I cicli glaciali dipendono dalle forze astronomiche

MeteoWeb

Le forze astronomiche sono responsabili del cambiamento dei cicli glaciali nel tempo. In passato, infatti, i cicli glaciali si alternavano con una frequenza molto diversa da quella dell’era moderna. Questa la scoperta, pubblicata su Communications Earth & Environment, da gruppo di ricercatori, climatologi e astronomi, guidato da Yasuto Watanabe dell’Universita’ di Tokyo. Il gruppo di ricerca ha utilizzato un modello computerizzato migliorato per riprodurre il ciclo delle ere glaciali da 1,6 a 1,2 milioni di anni fa. Questi risultati aiuteranno a comprendere meglio il passato, il presente e il futuro delle calotte glaciali e del clima terrestre.

L’orbita della Terra intorno al Sole e l’orientamento del suo asse di rotazione cambiano lentamente nel tempo, a causa della forza di gravita’ esercitata dal Sole, dalla Luna e dagli altri pianeti. Queste forze astronomiche influenzano l’ambiente terrestre a causa dei cambiamenti nella distribuzione della luce solare e del contrasto tra le stagioni. In particolare, le distese di ghiaccio sono sensibili a queste forze esterne, dando luogo a un ciclo tra periodi glaciali e interglaciali.

Lo studio delle forze astronomiche

L’attuale ciclo glaciale-interglaciale ha un periodo di circa 100.000 anni. Tuttavia, il ciclo glaciale del primo Pleistocene, circa 800.000 anni fa, si e’ alternato piu’ rapidamente, con un ciclo di circa 40.000 anni. Dallo studio si evince che le forze esterne astronomiche siano responsabili di questo cambiamento, ma i dettagli del meccanismo non sono stati compresi. Negli ultimi anni, grazie all’affinamento dei dati geologici e allo sviluppo della ricerca teorica, e’ stato possibile indagare piu’ dettagliatamente sul ruolo delle forze astronomiche.

Dall’analisi dei risultati delle simulazioni, svolte dai ricercatori, sono state identificati tre eventi sui meccanismi con cui le forze astronomiche hanno causato i cambiamenti climatici di quei tempi. In primo luogo, il periodo glaciale e’ determinato da piccole differenze nell’ampiezza della variazione dell’orientamento dell’asse di rotazione e dell’orbita terrestre. In secondo luogo, la tempistica della deglaciazione e’ determinata principalmente dalla posizione del solstizio d’estate sulla sua orbita, che si trova al perielio, e non solo dall’effetto della variazione periodica dell’inclinazione dell’asse terrestre. Terzo, la tempistica del cambiamento dell’orientamento dell’asse di rotazione e della posizione del solstizio d’estate sulla sua orbita determina la durata del periodo interglaciale.

“Man mano che vengono alla luce prove geologiche di epoche piu’ antiche, diventa chiaro che la Terra aveva un regime climatico diverso da quello attuale; dobbiamo avere una diversa comprensione del ruolo delle forzature astronomiche nel lontano passato”, ha affermato Takashi Ito dell’Osservatorio Astronomico Nazionale del Giappone, membro del team di ricerca che ha condotto la discussione sulle forze esterne astronomiche.

“Le simulazioni numeriche effettuate in questo studio – ha continuato Ito – non solo riproducono bene il ciclo glaciale-interglaciale del Pleistocene, ma spiegano anche con successo i complessi effetti di come le forzature astronomiche hanno guidato il ciclo in quel periodo. Possiamo considerare questo lavoro come un punto di partenza per lo studio dei cicli glaciali al di la’ della Terra attuale”.