Australia: il fascino velenoso del calamaro a strisce | VIDEO

Il calamaro a strisce cominciare, è uno dei pochi cefalopodi conosciuti che è velenoso. La regola è: “Se lo mordi e muori, è veleno; se ti morde e muori, perché ti inietta veleno“. I ricercatori ritengono che la carne del calamaro a strisce (Sepioloidea lineolata) – noto anche per il suo soprannome “gnocco a strisce” – non può essere pescato per essere mangiato perché è molto velenoso.

Non ci sono conferme al riguardo, ma gli studi delle proteine, insieme alla causa delle sue strisce bianche e nere sembra agire come avvertimento per i potenziali predatori. Il calamaro a strisce è in grado di produrre una secrezione tossica quando viene minacciato. Oltre a questa melma tossica, il calamaro a strisce può anche secernere inchiostro. È interessante notare che l’inchiostro di un calamaro può imitare la forma di un calamaro quando viene espulso e questo permette loro di confondere i suoi predatori abbastanza a lungo da permettergli di sfuggire.

Il calamaro pigiama a strisce si trova nelle acque dell’Indo-Pacifico meridionale dell’Australia, da Brisbane a Shark Bay. Questo calamaro trascorre gran parte della sua vita sepolto nel fondo del mare, i suoi occhi luccicanti che guardano e aspettano il momento migliore per colpire le prede ignare della sua pericolosità.