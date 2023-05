Il maltempo non cessa, ancora temporali pomeridiani. Colpita anche Emilia-Romagna

MeteoWeb

Sono i temporali pomeridiani la principale caratteristica del maltempo di questi giorni, che oggi colpirà anche l’Emilia Romagna, peraltro esaurendosi nel corso della notte. Lo spiega il climatologo Bernardo Gozzini, direttore del Consorzio Lamma-Cnr, precisando che ad essere interessata da queste piogge sarà, in giornata, la dorsale appenninica, dall’Abruzzo all’Emilia Romagna. “Se in queste regioni il maltempo cesserà – spiega – nella notte tra oggi e domani sono previste precipitazioni consistenti su Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia. Domani, invece, l’instabilità riguarderà anche le regioni tirreniche Toscana, Lazio e Campania. E pioverà sempre il pomeriggio. I temporali pomeridiani non mancheranno anche tra venerdì e domenica. Venerdì, in particolare, non mancheranno le piogge in Veneto, sabato e domenica nell’arco alpino tra Lombardia, Piemonte e Veneto e, al Sud, anche in Calabria, Basilicata e Campania”.

A spiegare il fenomeno dei temporali pomeridiani è lo stesso Gozzini. “Si tratta di piogge abbastanza normali in questo periodo – spiega il climatologo – alla base delle quali c’è il riscaldamento del sole la mattina, che dà origine al fenomeno della convezione pomeridiana, i cosiddetti moti convettivi. Questi, a loro volta, grazie all’effetto di rafforzamento dei suoli umidi a causa delle precipitazioni delle ultime settimane, danno origine alle nuvole cumuliformi, a forte sviluppo di temporali”.