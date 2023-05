Enormi incendi in Canada dopo un super caldo: oltre 13mila evacuati nell’Alberta | FOTO

MeteoWeb

Enormi incendi stanno interessando oltre 40 chilometri quadrati di terreno nell’Alberta, provincia occidentale del Canada. Oltre 13mila persone sono state evacuate dalle loro case, afferma Steven Lacroix, amministratore delegato dell’agenzia per la gestione delle emergenze dell’Alberta. “Molte comunità sono state colpite dagli incendi con oltre 13mila abitanti dell’Alberta evacuati dalle loro case. Stiamo lavorando con partner federali, provinciali e municipali per fornire supporto di emergenza durante questa situazione in evoluzione ed estremamente fluida“, ha detto Lacroix in un briefing.

Un incendio nell’area forestale di Edson sta attualmente bruciando senza controllo sud-est della città di Edson. Si stima che questo incendio abbia una dimensione di oltre 19.000 ettari. Il fumo di questo incendio si è diffuso nella città di Edson.

Christie Tucker, responsabile dell’unità di informazione per Alberta Wildfire, ha affermato che quest’anno si sono verificati nell’Alberta un totale di 348 incendi e che oltre 250 chilometri quadrati sono stati bruciati.

Forte caldo e incendi nell’Alberta

Ieri sono scoppiati oltre 100 incendi boschivi nella provincia dell’Alberta dopo una settimana di caldo record. Ieri, 5 maggio, sono stati registrati picchi di +30-31°C: +31°C a Manning, +30°C a Peoria, High Level Airport, Garden River. Raggiunti i +32°C a Fort McMurray giovedì 4 maggio.

Quella di ieri, 5 maggio, è stata una giornata eccezionalmente calda anche nella vicina British Columbia nordorientale, con livelli record per i primi di maggio: +29,4°C a Dawson Creek, +29,3°C a Fort St. John, +29°C a Prince George, +28,7°C a Quesnel, +28,5°C a Chetwynd, +28,3°C a Blue River, Clearwater e Mackenzie, +27,6°C a Fort St. James, +27,5°C a Golden.